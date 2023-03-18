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18 минут назад

Российские огурцы в Польше вызвали вопросы у немцев

Елена Прошина

В Польше спокойно продают овощи из России, несмотря на ряд западных санкций против Москвы. Об этом пишет газета Berliner Zeitung, передает РИА Новости.

Российские огурцы в Польше вызвали вопросы у немцев
Фото: ТАССТАСС

Издание напоминает, что Европейский союз ввел многочисленные ограничения против России из-за боевых действий на Украине, однако на рынках Польши появились дешевые российские овощи. Газета задается вопросом, что же все это значит.

В публикации указано, что многие европейские страны оборвали торговые отношения с Россией, поэтому возможность приобрести российские товары в Польше «удивительна». Berliner Zeitung пишет, что на польский оптовый рынок в Бронише постоянно прибывают десятки фур, нагруженных овощами из РФ.

При этом газета отмечает, что российские огурцы продаются по более дешевой цене, чем аналоги из Европы, которые, напротив, только дорожают. Один из продавцов сообщил изданию, что у российских поставщиков огурцов есть при себе все необходимые сертификаты, тесты и документы.

Berliner Zeitung пишет, что цены на продукты питания в Германии при этом продолжают расти. Это происходит по ряду причин. Одна из них — борьба фермеров с резким ростом цен на электроэнергию. Кроме того, Институт экономических исследований сообщил о ценовых войнах между производителями и дистрибьюторами. В итоге за наценку приходится платить потребителям, резюмировала газета.

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