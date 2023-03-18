Российские огурцы в Польше вызвали вопросы у немцев

В Польше спокойно продают овощи из России, несмотря на ряд западных санкций против Москвы. Об этом пишет газета Berliner Zeitung, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Издание напоминает, что Европейский союз ввел многочисленные ограничения против России из-за боевых действий на Украине, однако на рынках Польши появились дешевые российские овощи. Газета задается вопросом, что же все это значит.

В публикации указано, что многие европейские страны оборвали торговые отношения с Россией, поэтому возможность приобрести российские товары в Польше «удивительна». Berliner Zeitung пишет, что на польский оптовый рынок в Бронише постоянно прибывают десятки фур, нагруженных овощами из РФ.

При этом газета отмечает, что российские огурцы продаются по более дешевой цене, чем аналоги из Европы, которые, напротив, только дорожают. Один из продавцов сообщил изданию, что у российских поставщиков огурцов есть при себе все необходимые сертификаты, тесты и документы.