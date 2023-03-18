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46 минут назад

Дональд Трамп вернулся в Facebook

Газета.Ru

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал первый пост в социальной сети Facebook после разблокировки аккаунта и разместил короткое видео с собой.

Трамп вернулся в Facebook с публичными извинениями
Фото: ТАССТАСС

"I am back (Я вернулся)!" - написал Трамп.

Опубликованное им видео было снято после его победы на президентских выборах в 2016 году, на нем он общается со сторонниками и говорит: "Извините, что заставил вас ждать, были непростые дела". Корпорация Meta восстановила аккаунт Трампа в Facebook еще 9 февраля.

17 марта YouTube снял ограничения с канала Дональда Трампа. Сервис заблокировал канал Трампа в январе 2021 года, через несколько дней после захвата Капитолия США сторонниками бывшего президента. Теперь политик сможет покупать рекламу на YouTube для своей президентской кампании.

В мире,Дональд Трамп,
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