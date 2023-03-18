Трамп вернулся в Facebook с публичными извинениями

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал первый пост в социальной сети Facebook после разблокировки аккаунта и разместил короткое видео с собой.
"I am back (Я вернулся)!" - написал Трамп.
Опубликованное им видео было снято после его победы на президентских выборах в 2016 году, на нем он общается со сторонниками и говорит: "Извините, что заставил вас ждать, были непростые дела". Корпорация Meta восстановила аккаунт Трампа в Facebook еще 9 февраля.
17 марта YouTube снял ограничения с канала Дональда Трампа. Сервис заблокировал канал Трампа в январе 2021 года, через несколько дней после захвата Капитолия США сторонниками бывшего президента. Теперь политик сможет покупать рекламу на YouTube для своей президентской кампании.