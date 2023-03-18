Трамп решил обнародовать переписки с лидерами стран и звездами

Экс-президент США Дональд Трамп готовится издать книгу со 150 личными письмами, которые он когда-то получил от разных знаменитостей. Об этом сообщают «Известия».

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Рассказывая о своей новой книге «Письма Трампу» в интервью Breitbart News политик заявил: «Я знал их всех — и каждый из них целовал меня в задницу, теперь только половина из них делает это».

Как отметил сын экс-президента Дональд Трампа-младший, многие знаменитости отвернулись от его отца после того, как он баллотировался на высокий пост. По его словам, «Письма к Трампу» покажут истинное отношение и фальшивое пренебрежение звезд к Трампу. Всего решено опубликовать 150 писем.