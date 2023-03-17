СБ ООН ушел на закрытые консультации перед заседанием по Украине

Совет Безопасности ООН ушел на внеплановые закрытые консультации перед заседанием по гуманитарной ситуации на Украине , сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы предложить сперва провести консультации, прежде чем мы начнем заседание», — сказал глава Совбеза Педро Комиссарио Афонсо.

Источник агентства в СБ ООН, сообщил, что на консультации западные представители хотят добиться отмены выступления омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой .

Первый заместитель российского постпреда при организации Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что страны Запада пытаются не допустить участия Морозовой в заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине.