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23 минуты назад

РИА Новости: СБ ООН ушел на закрытые консультации перед заседанием по Украине

Газета.Ru

Совет Безопасности ООН ушел на внеплановые закрытые консультации перед заседанием по гуманитарной ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

СБ ООН ушел на закрытые консультации перед заседанием по Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я хотел бы предложить сперва провести консультации, прежде чем мы начнем заседание», — сказал глава Совбеза Педро Комиссарио Афонсо.

Источник агентства в СБ ООН, сообщил, что на консультации западные представители хотят добиться отмены выступления омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Первый заместитель российского постпреда при организации Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что страны Запада пытаются не допустить участия Морозовой в заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

В мире,Дарья Морозова,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,
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