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38 минут назад

В Париже на акции протеста против пенсионной реформы задержали 38 человек

ТАССиещё 1

Сотрудники правоохранительных органов задержали 38 участников акции протеста против пенсионной реформы, которая прошла в пятницу на площади Согласия в центре французской столицы. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные парижской полиции.

В Париже на акции протеста против пенсионной реформы задержали 38 человек
Фото: ТАССТАСС

"По последним данным, задержаны 38 человек во время столкновений на площади Согласия", - отметили источник в полиции.

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Первые стычки между агрессивно настроенными демонстрантами и правоохранителями произошли около 19:30 по местному времени. Группы радикальных участников митинга стали бросать в полицейских камни и пиротехнику. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и начали вытеснять манифестантов с площади. Противостояние продолжалось в течение полутора часов, после чего демонстранты покинули площадь.

Во время столкновений с полицией хулиганы пытались поджигать строительные леса, установленные возле архитектурных объектов на площади на период реставрации. Правоохранителям быстро удалось взять ситуацию под контроль - демонстранты были оттеснены на прилегающие улицы.

В четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Нацсобрании, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.

В пятницу французская парламентская фракция "Национального объединения" во главе с Марин Ле Пен и группа независимых депутатов и представителей заморских территорий в Нацсобрании выдвинули резолюции с вотумами недоверия правительству. Голосование по этим двум резолюциям, как ожидается, пройдет в ближайшие дни. Для принятия вотума нужно, чтобы за него проголосовали 287 депутатов нижней палаты парламента. В настоящий момент Нацсобрание насчитывает 573 депутата, еще 4 места вакантны.

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