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27 минут назад

NBC: Трампу на следующей неделе могут предъявить обвинения за выплаты порноактрисе

Газета.Ru

Бывшему президенту Дональду Трампу на следующей неделе могут предъявить обвинения по делу о предполагаемой выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о их якобы романе. Об этом сообщает телеканал NBC.

Трампу могут предъявить обвинения за выплаты порноактрисе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, правоохранители начали подготовку к возможным беспорядкам в Нью-Йорке. При этом Трамп отрицает связь и любые противоправные действия в отношении Дениэлс.

Ранее портал Axios со ссылкой на вице-президента YouTube по общественной политике Лесли Миллера сообщал, что наложенные на YouTube-канал бывшего президента США Дональда Трампа ограничения будут сняты 17 марта. По его словам, руководство YouTube «тщательно оценило сохраняющийся риск насилия в реальном мире, уравновешивая его важностью сохранения возможности для избирателей в равной степени слышать мнение основных национальных кандидатов в преддверии выборов» президента США, который пройдут в 2024 году.

До этого Трамп был вызван на допрос по делу о выплатах экс-порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. Решение допросить Трампа приняла окружная прокуратура в Нью-Йорке. Там заявили адвокатам экс-президента, что Трампу могут предъявить обвинения за то, что он заплатил порноактрисе за молчание о связи с ним.

В мире,Стефани Клиффорд,Дональд Трамп,
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