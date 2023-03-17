Трампу могут предъявить обвинения за выплаты порноактрисе

Бывшему президенту Дональду Трампу на следующей неделе могут предъявить обвинения по делу о предполагаемой выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о их якобы романе. Об этом сообщает телеканал NBC.

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По данным СМИ, правоохранители начали подготовку к возможным беспорядкам в Нью-Йорке. При этом Трамп отрицает связь и любые противоправные действия в отношении Дениэлс.

Ранее портал Axios со ссылкой на вице-президента YouTube по общественной политике Лесли Миллера сообщал, что наложенные на YouTube-канал бывшего президента США Дональда Трампа ограничения будут сняты 17 марта. По его словам, руководство YouTube «тщательно оценило сохраняющийся риск насилия в реальном мире, уравновешивая его важностью сохранения возможности для избирателей в равной степени слышать мнение основных национальных кандидатов в преддверии выборов» президента США, который пройдут в 2024 году.