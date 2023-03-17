В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
14 минут назад

Совбез ООН не позволил омбудсмену ДНР Морозовой выступить на заседании по Украине

Газета.Ruиещё 3

Совет Безопасности ООН не позволил выступить приглашенной Россией омбудсмену Донецкой народной республики Дарьи Морозовой на заседании по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Совбез ООН не позволил омбудсмену ДНР выступить на заседании по Украине
Фото: Официальный сайт ДНРОфициальный сайт ДНР

В ходе процедурного голосования в поддержку выступления Морозовой высказались четыре страны, в том числе Россия и Китай, против выступили восемь государств, в том числе Великобритания, США и Франция, три страны воздержались от голосования.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал данное решение лицемерием и двойными стандартами.

В связи с этим российская сторона пересмотрит отношение к допуску докладчиков на заседания Совбеза ООН и учтет поведение США, подчеркнул он.

В мире,Василий Небензя,Дарья Морозова,Совбез ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий