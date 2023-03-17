Совбез ООН не позволил омбудсмену ДНР выступить на заседании по Украине

Совет Безопасности ООН не позволил выступить приглашенной Россией омбудсмену Донецкой народной республики Дарьи Морозовой на заседании по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Официальный сайт ДНР Официальный сайт ДНР

В ходе процедурного голосования в поддержку выступления Морозовой высказались четыре страны, в том числе Россия и Китай, против выступили восемь государств, в том числе Великобритания, США и Франция, три страны воздержались от голосования.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал данное решение лицемерием и двойными стандартами.