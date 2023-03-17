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1 час назад

Министр образования Украины Шкарлет намерен подать в отставку

Газета.Ruиещё 2

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет собрался подать заявление об отставке, сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в правительстве Украины и Верховной раде.

Министр образования Украины Шкарлет намерен подать в отставку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным СМИ, на его должность претендуют Оксен Лисовой и Инна Ящук. Отмечается, что Лисовой возглавляет Малую академию наук Украины, которая проводит работу с талантливыми детьми. При этом Лисовой в качестве добровольца принимает участие в боевых действиях.

Инна Ящук является деканом факультета начального образования и филологии в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в госаппарате проведут большие кадровые перестановки: в «центральной власти», в регионах и силовых структурах. Уже подал в отставку заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. По информации издания «Украинская правда», его уход связан со скандалом из-за подозрений в коррупции и езды на дорогом автомобиле.

От должности был отстранен замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко, а также замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. Сняли с должностей глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей.

В мире,Алексей Симоненко,Сергей Шкарлет,Кирилл Тимошенко,Вячеслав Шаповалов,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Правительство Украины,РАН,
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