Министр образования Украины Шкарлет намерен подать в отставку

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет собрался подать заявление об отставке, сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в правительстве Украины и Верховной раде.

По данным СМИ, на его должность претендуют Оксен Лисовой и Инна Ящук. Отмечается, что Лисовой возглавляет Малую академию наук Украины, которая проводит работу с талантливыми детьми. При этом Лисовой в качестве добровольца принимает участие в боевых действиях.

Инна Ящук является деканом факультета начального образования и филологии в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в госаппарате проведут большие кадровые перестановки: в «центральной власти», в регионах и силовых структурах. Уже подал в отставку заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. По информации издания «Украинская правда», его уход связан со скандалом из-за подозрений в коррупции и езды на дорогом автомобиле.