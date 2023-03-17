Вучич назвал ордер МУС на арест Путина шагом к крупнейшему конфликту в истории

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что выдача гаагским Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина является шагом к крупнейшему конфликту в истории человечества. Об этом сообщает ТАСС.

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Как рассказал сербский президент, когда ему сообщили о решении МУС, он решил подумать над тем, что сказать и что делать.

«Единственное, что точно, что это эскалация, у которой нет конца. Боюсь, что мы, возможно, идем в направлении самого большого конфликта в истории мира», — считает Вучич.

Он также добавил, что в связи с этим он задается вопросом, хватит ли у кого-нибудь ума не доводить эту ситуацию «до конца» и понимает ли кто-нибудь, к каким последствиям данное решение может привести.