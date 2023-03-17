Украина вышла из соглашения с Россией об обслуживании ракетных комплексов

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом прекратил действие соглашения с Россией в сфере гарантийного обслуживания стратегических ракетных комплексов. Об этом говорится на сайте украинского лидера.
«Прекратить действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов стратегических Сил, расположенных на их территориях», — сказано в сообщении.
Уточняется, что документ был подписан в сентябре 1993 года. Кроме того, Зеленский поручил украинскому МИД проинформировать об этом российскую сторону.