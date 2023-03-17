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22 минуты назад

Украина вышла из соглашения с Россией об обслуживании ракетных комплексов

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом прекратил действие соглашения с Россией в сфере гарантийного обслуживания стратегических ракетных комплексов. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

Украина вышла из соглашения с Россией об обслуживании ракетных комплексов
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Прекратить действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов стратегических Сил, расположенных на их территориях», — сказано в сообщении.

Уточняется, что документ был подписан в сентябре 1993 года. Кроме того, Зеленский поручил украинскому МИД проинформировать об этом российскую сторону.

В мире,Владимир Зеленский,
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