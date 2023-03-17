В Венгрии прокомментировали планы Киева по выпуску своего ядерного топлива

Планы Украины по выпуску своего ядерного топлива для АЭС являются абсурдными и опасными, эксперименты с ним в реакторах российского типа в странах Евросоюза недопустимыми. Такое заявление сделал венгерский эксперт по атомной энергетике Жолт Харфаш, передает «РИА Новости».

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Ранее в Минэнерго Украины заявили о планах страны вместе с компанией Westinghouse начать производство ядерного топлива, которое бы заменило российское на европейском рынке. При этом у государства нет необходимых собственных мощностей по производству топливных сборок.

По мнению Харфаша, тот факт, что Украина намерена реализовать данный проект с считающейся американской, но на самом деле принадлежащей двум канадским компаниям Westinghouse, не является «слишком удивительным». Он напомнил, что в свое время американские чиновники в течение многих лет лоббировали в Чехии интересы этой организации.

При этом, поставляемые Westinghouse, тепловыделяющие элементы были хуже российский, при этом стоили дороже по сравнению с топливом РФ. Кроме того топливо компания «часто вызывало сбои в работе реакторов» на АЭС «Темелин». По его словам, несоответствующие тепловые параметры и состав материала деформировали, искривляли и повреждали при нагрузке тепловыделяющие сборки, что ставило под угрозу ядерную безопасность страны.