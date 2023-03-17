В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
29 минут назад

В Венгрии прокомментировали планы Киева по выпуску своего ядерного топлива

Елена Прошина

Планы Украины по выпуску своего ядерного топлива для АЭС являются абсурдными и опасными, эксперименты с ним в реакторах российского типа в странах Евросоюза недопустимыми. Такое заявление сделал венгерский эксперт по атомной энергетике Жолт Харфаш, передает «РИА Новости».

В Венгрии прокомментировали планы Киева по выпуску своего ядерного топлива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Минэнерго Украины заявили о планах страны вместе с компанией Westinghouse начать производство ядерного топлива, которое бы заменило российское на европейском рынке. При этом у государства нет необходимых собственных мощностей по производству топливных сборок.

По мнению Харфаша, тот факт, что Украина намерена реализовать данный проект с считающейся американской, но на самом деле принадлежащей двум канадским компаниям Westinghouse, не является «слишком удивительным». Он напомнил, что в свое время американские чиновники в течение многих лет лоббировали в Чехии интересы этой организации.

При этом, поставляемые Westinghouse, тепловыделяющие элементы были хуже российский, при этом стоили дороже по сравнению с топливом РФ. Кроме того топливо компания «часто вызывало сбои в работе реакторов» на АЭС «Темелин». По его словам, несоответствующие тепловые параметры и состав материала деформировали, искривляли и повреждали при нагрузке тепловыделяющие сборки, что ставило под угрозу ядерную безопасность страны.

На фоне этого Харфаш считает, что аналогичная ситуация может произойти и сейчас, но уже на Украине, а в будущем и в странах Евросоюза.

В мире,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий