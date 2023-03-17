В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

На Украине заявили о бесполезности половины инструментов госрегулирования

Елена Прошина

Анализ свыше 90 инструментов госрегулирования на Украине выявил, что половина из них бесполезна, а еще четверть требует модернизации. Об этом сообщила вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко, передает «РИА Новости».

На Украине заявили о бесполезности половины инструментов госрегулирования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в общей сложности было проанализировано «еще более 90 действующих инструментов госрегулирования».

«Мы пришли к выводу, что почти половина из них не несет необходимого функционала по защите интересов государства и общества, они устаревшие или дублирующие, и должны быть отменены. Еще четверть нуждается в осовременивании», — добавила Свириденко.

Отмечается, что было рекомендовано отменить 49% инструментов госрегулирования в сфере здравоохранения. Еще 25% призвали модернизировать. В частности, рекомендовано отменить ряд выводов государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы для различных сфер деятельности, в том числе по объектам обращения с отходами.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий