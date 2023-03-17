На Украине заявили о бесполезности половины инструментов госрегулирования

Анализ свыше 90 инструментов госрегулирования на Украине выявил, что половина из них бесполезна, а еще четверть требует модернизации. Об этом сообщила вице-премьер и министр экономики страны Юлия Свириденко, передает «РИА Новости».
По ее словам, в общей сложности было проанализировано «еще более 90 действующих инструментов госрегулирования».
«Мы пришли к выводу, что почти половина из них не несет необходимого функционала по защите интересов государства и общества, они устаревшие или дублирующие, и должны быть отменены. Еще четверть нуждается в осовременивании», — добавила Свириденко.
Отмечается, что было рекомендовано отменить 49% инструментов госрегулирования в сфере здравоохранения. Еще 25% призвали модернизировать. В частности, рекомендовано отменить ряд выводов государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы для различных сфер деятельности, в том числе по объектам обращения с отходами.