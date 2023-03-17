Французские депутаты выдвинули вотум недоверия правительству

Французские оппозиционные депутаты и политики от группы LIOT выдвинули вотум недоверия правительству страны и лично премьер-министру Элизабет Борн, сообщает BFM. Всего документ подписал 91 избранный депутат. Для принятия вотума необходимо почти втрое больше (287 голосов). Сбор подписей начался после того, как власти Франции повысили пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет.

Я призываю всех депутатов к ответственности за сохранение демократии, — заявил президент LIOT Бертран Паншер.

Ранее о желании выдвинуть вотум недоверия заявили также глава крайне правой партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен и депутаты союза левых сил «Новый народный экологический и социальный союз».

Оппозиционные силы требуют отставки Элизабет Борн, которая утвердила пенсионную реформу в обход голосования в парламенте. Согласно французским законам, в случае использования такого права оппозиция может выразить вотум недоверия в течение 24 часов с момента подписания того или иного документа.

Граждане страны с января протестуют против принятия непопулярного закона. 15 марта на демонстрацию против пенсионной реформы во Франции вышли 480 тысяч человек. С начала января в стране прошли восемь протестных волн против скандального закона.