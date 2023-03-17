Украинец пришел к зданию суда с гранатой и пистолетом

В украинском городе Черновцы мужчина явился в апелляционный суд с угрозами взорвать учреждение из-за приговора своему сыну. Об этом сообщило издание УНИАН в своем Telegram-канале.

«В Черновцах мужчина пришел с гранатой в апелляционный суд и угрожает ее взорвать. По неофициальным данным местных журналистов, его сына приговорили к пяти годам тюрьмы», — говорится в материале издания.

По данным начальника нацполиции украинского региону Руслана Дударца, мужчина согласился сдать гаранту, а также травматический пистолет. По словам полицейского, сыну этого человека заменили меру пресечения на взятие под стражу. При этом людей из здания суда пока не эвакуировали поскольку это невозможно было осуществить безопасно.