Эксперты ВОЗ попросили КНР предоставить данные о животных на рынке в Ухане

Научно-консультативная группа экспертов по новым опасным патогенам (SAGO) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидает от Китая данных, касающихся торговли на рынке "Хуанань" в Ухане мясом диких животных, включая енотовидных собак, малайзийских дикобразов и бамбуковых крыс. Об этом говорится в опубликованном в субботу этой группой заявлении.

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"SAGO настоятельно рекомендует исследователям в Китае изучить первичные источники животных и продуктов животного происхождения, присутствовавших на рынке "Хуанань" непосредственно перед его закрытием и устранением всех продуктов животного происхождения 1 января 2020 года", - отметили эксперты. Они подчеркнули, что "хотели бы способствовать" публикации "всех доступных мегагеномных данных" в международной системе геномониторинга GISAID или другой информационной базе.

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Поводом для созыва ВОЗ в минувший вторник совещания специалистов SAGO послужили ставшие известными организации сведения о том, что Китай опубликовал в конце января, а затем удалил из системы GISAID данные об образцах биоматериала, взятых на рынке "Хуанань" в Ухане в январе 2020 года. Анализ этой информации дал основания экспертам ВОЗ предположить, что некоторые образцы содержали ДНК некоторых видов животных, "в том числе тех, которые, как известно, восприимчивы к [коронавирусу] SARS-CoV-2". Речь идет, в том числе, о "ДНК диких енотовидных собак, малайзийского дикобраза и бамбуковых крыс", отмечается в заявлении SAGO.

"Эти результаты открывают потенциальные возможности для выявления промежуточных хозяев SARS-CoV-2 и потенциальных источников инфекции среди людей на рынке", - констатировали эксперты.

Наличие "высоких уровней метохондриальной ДНК енотовидной собаки" говорит о том, что это и другие животные "могли присутствовать до того, как рынок был очищен". Имеются также фотоматериалы, свидетельствующие, что енотовидные собаки продавались на рынке в прошлом.

"Хотя это не дает убедительных доказательств в отношении промежуточного хозяина или происхождения вируса, имеющиеся данные предоставляют дополнительные доказательства присутствия на рынке восприимчивых [к SARS-CoV-2] животных, которые могли быть источником инфицирования человека", - резюмировали в SAGO. В этой связи эксперты призвали к "немедленному предоставлению любых данных, связанных с изучением происхождения SARS-CoV-2, в целях надежного и всестороннего анализа".

Дискуссии вокруг происхождения ковида

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей заявил 1 марта в интервью телеканалу Fox News, что его ведомство считает утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила 6 марта на брифинге в Пекине, что Китай поддерживает объективное международное расследование причин возникновения COVID-19 и выступает против политических манипуляций вокруг этого вопроса. По ее словам, КНР предоставила больше информации и научных сведений для расследования, чем любая другая страна, в то время как США не предоставили экспертам какой-либо значимой информации по этому вопросу.