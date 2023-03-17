Пять человек скончались от неизвестной инфекции в Танзании

Неизвестное инфекционное заболевание обнаружили на северо-западе Танзании. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны, на данный момент от него скончались пять человек в городе Букоба.

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Всего заболели семь человек. Инфицированные страдают от лихорадки, рвоты, кровотечений и печеночной недостаточности. Установлено, что болезнь носит инфекционный характер, однако конкретный возбудитель пока не установлен.

Власти направили в пострадавшие районы группу быстрого реагирования. С тел погибших взяты необходимые пробы, проводятся медицинские анализы.

Напомним, что о схожей ситуации, которая произошла в центральной части Кот-д’Ивуара, стало известно в январе. В течение двух месяцев там скончались не менее 12 детей от неизвестного заболевания.