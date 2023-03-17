В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
37 минут назад

В Танзании обнаружили неизвестную инфекцию

Никита Бородкин

Неизвестное инфекционное заболевание обнаружили на северо-западе Танзании. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны, на данный момент от него скончались пять человек в городе Букоба.

Пять человек скончались от неизвестной инфекции в Танзании
Фото: соцсетисоцсети

Всего заболели семь человек. Инфицированные страдают от лихорадки, рвоты, кровотечений и печеночной недостаточности. Установлено, что болезнь носит инфекционный характер, однако конкретный возбудитель пока не установлен.

Власти направили в пострадавшие районы группу быстрого реагирования. С тел погибших взяты необходимые пробы, проводятся медицинские анализы.

Напомним, что о схожей ситуации, которая произошла в центральной части Кот-д’Ивуара, стало известно в январе. В течение двух месяцев там скончались не менее 12 детей от неизвестного заболевания.

Серия смертей несовершеннолетних произошла в деревне Кпо-Каханкро, которая находится в нескольких километрах от города Буаке. Умершим было от года до восьми лет. Среди симптомов летального заболевания медики отмечали окоченение и рвоту.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий