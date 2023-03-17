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41 минуту назад

Пять человек скончались от неизвестной инфекции в Танзании

Вечерняя Москва

В Танзании обнаружили неизвестную инфекцию, от нее скончались пять человек. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает местное издание Citizen со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Пять человек скончались от неизвестной инфекции в Танзании
Фото: соцсетисоцсети

— Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о неизвестной болезни, от которой на данный момент умерло пять человек в (городе) Букоба, — говорится в сообщении.

При этом неизвестное заболевание было обнаружено у семи человек, цитирует сообщение РИА Новости.

2 марта Роспотребнадзор предупредил о риске распространения новых патогенов из-за биолабораторий США. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наличие подобных лабораторий несет риск не только для жителей страны, где она расположена, но и для других стран, так как инфекции не имеют границ.

В октябре 2022 года руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что в Великобритании обнаружили неизвестный патоген, распространяющийся среди птиц, из-за которого у них пропадает аппетит, искривляется шея и трясутся крылья. По его словам, данный патоген может быть опасен и для человека.

В мире,Александр Бутенко,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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