Санду обвинила партию "Шор" в тесных связях с Россией

Президент Молдавии Майя Санду, выступая в парламенте, обвинила молдавскую оппозиции в тесных связях с Россией, сообщает телеканал TV8.
Санду заявила, что целью оппозиционной партии «Шор» является организация дестабилизации в стране и свержение путем насилия демократически избранного правительства.
По ее словам, «Шор» по заданию из Москвы хочет ввергнуть Молдавию в состояние гражданской войны.
«Мы с трудом справились с бандами преступников, а теперь некоторые из них пытаются продать страну Кремлю. А цель у воров и у Кремля одна — сделать Молдавию слабой, чтобы можно было использовать ее как угодно», — сказала Санду.
Она обратилась с призывом к правительству Дорина Речана с требованием твердых действий для того, чтобы остановить любые попытки дестабилизировать страну. Также она потребовала от всех государственных учреждений решительной борьбы с российской пропагандой.
Ранее сообщалось, партия «Шор» провела по всей стране ряд массовых митингов и демонстраций, на которых осуждалась политика молдавских властей. 16 марта на акции протеста в Кишиневе, организованной «Шор», провела столкновения демонстрантов с полицией.