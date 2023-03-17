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8 минут назад

Президент Молдавии Санду обвинила партию "Шор" в тесных связях с Россией

Газета.Ruиещё 2

Президент Молдавии Майя Санду, выступая в парламенте, обвинила молдавскую оппозиции в тесных связях с Россией, сообщает телеканал TV8.

Санду обвинила партию "Шор" в тесных связях с Россией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Санду заявила, что целью оппозиционной партии «Шор» является организация дестабилизации в стране и свержение путем насилия демократически избранного правительства.

По ее словам, «Шор» по заданию из Москвы хочет ввергнуть Молдавию в состояние гражданской войны.

«Мы с трудом справились с бандами преступников, а теперь некоторые из них пытаются продать страну Кремлю. А цель у воров и у Кремля одна — сделать Молдавию слабой, чтобы можно было использовать ее как угодно», — сказала Санду.

Она обратилась с призывом к правительству Дорина Речана с требованием твердых действий для того, чтобы остановить любые попытки дестабилизировать страну. Также она потребовала от всех государственных учреждений решительной борьбы с российской пропагандой.

Ранее сообщалось, партия «Шор» провела по всей стране ряд массовых митингов и демонстраций, на которых осуждалась политика молдавских властей. 16 марта на акции протеста в Кишиневе, организованной «Шор», провела столкновения демонстрантов с полицией.

В мире,Майя Санду,Дорин Речан,
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