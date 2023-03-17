Обзор иноСМИ: США против российского урана и большая ошибка Киева в Артемовске

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Белый дом призвали пресечь сотрудничество Китая и «Росатома»

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Высокопоставленные республиканцы призвали Белый дом пресечь сотрудничество между Россией и Китаем в ядерной области, сообщает Financial Times. Призыв прозвучал на фоне новостей о том, что «Росатом» поставляет Пекину высокообогащенный уран.

В письме, направленном советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану, республиканцы выразили обеспокоенность, что этот уран используется для производства плутония, который способен помочь Китаю увеличить свои запасы ядерных боеголовок. Авторы письма назвали сотрудничество Китая и «Росатома» «прямой угрозой безопасности» США и «еще одним доказательством того, что Россия и Китай действуют в тандеме против Соединенных Штатов». Они призвали Белый дом применить дополнительные санкции и экспортный контроль, чтобы ограничить деятельность «Росатома».

Санкции усилили роль юаня в России

Bloomberg рассказало, что влияние Китая на российский рынок усилилось: в феврале впервые в истории Московской биржи юань обогнал доллар в качестве самой торгуемой валюты с долей рынка, близкой к 40 процентам объема торгов.

Пока Китай отказывается сделать юань полностью конвертируемым, он не сможет конкурировать с долларом или евро в качестве мировой валюты. Однако китайская валюта расширяет свое влияние и теперь рассматривается как противоядие от финансовых санкций США, которые многие считают глобальным оружием Вашингтона, подчеркивает Bloomberg.

«Большая ошибка Украины в Артемовске»

Все больше западных военных аналитиков считают, что Украина совершила большую ошибку, отказавшись отступить из Артемовска раньше, сообщает NBC News. Теперь попытки удержать город «могут обойтись дороже, чем это того стоит».

Украина заявляет, что ее будущее может зависеть от жестоких сражений, бушующих вокруг Артемовска, но между Киевом и Западом усиливаются разногласия по поводу наилучшего подхода к судьбе города. По мнению экспертов, попытки Киева удержать Артемовск больше продиктованы политическим желанием избежать громкого поражения, чем военной логикой. Польский военный аналитик Конрад Музыка считает, что ВСУ стоило отступить еще несколько недель назад: оборона Артемовска имела решающее значение как со стратегической, так и с символической точки зрения, но ситуация ухудшилась до такой степени, что отступление - лучший вариант. По словам Музыки, сейчас Киев несет такие тяжелые потери, что это может свести на нет его надежды на успехи в будущем.

В Японии предрекли США и ЕС войну за ресурсы из-за Украины

В 2023 году исполняется 50 лет первому нефтяному кризису, спровоцированному войной на Ближнем Востоке. Нынешняя ситуация в мире, страдающем от стремительного роста цен на энергоносители на фоне украинского кризиса, кажется повторением событий полувековой давности, пишет Mainichi Shimbun.

Японский эксперт Такахиро Судзуки считает, что в будущем из-за украинского кризиса Европе, США и Японии придется конкурировать за дефицитные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. Управляющий директор Института экономики и энергетики Кэн Кояма заявил, что глобальное дробление энергетического рынка грозит новыми скачками цен. Предотвратить это может только поддержка международного сотрудничества, подчеркнул он.

США проверят все операции с беспилотниками в Черном море

В США проводят оценку операций своих беспилотников в районе Черного моря после инцидента с потерпевшим крушение дроном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех американских чиновников.