Боррель: Израиль и Палестина не готовы к миру

"Хотя мы не можем заставить стороны сесть за стол переговоров, мы можем проложить путь и помочь им подготовиться", - полагает глава дипломатии ЕС. Он напомнил, что в 2013 году сообщество предложило "беспрецедентный пакет экономической, политической поддержки и поддержки в области безопасности", если стороны достигнут мирного соглашения. "Учитывая это, я поручил специальному представителю ЕС Свену Копмансу работать с Еврокомиссией и государствами - членами ЕС над завершением такого предложения, - пояснил Боррель. - Я также попросил его разработать (вместе с нашими партнерами) конкретные предложения для всеобъемлющего регионального процесса по достижению мира как между Израилем и Палестиной, так и между Израилем и всеми его арабскими соседями".