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37 минут назад

Боррель считает, что Израиль и Палестина не готовы к миру

ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что ни Израиль, ни Палестина не готовы к миру. Соответствующее мнение он выразил в опубликованной в пятницу статье в газете El País.

Боррель: Израиль и Палестина не готовы к миру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Слишком много людей умирает каждую неделю в Израиле и на оккупированных палестинских территориях, и миллионы людей живут в страхе и без надежды, - отметил глава дипломатии ЕС. - Реакцией мира было слишком много заявлений и слишком мало действий". Он призвал ЕС и международное сообщество приложить больше усилий для урегулирования ситуации. "Ясно, что ни израильская сторона, ни палестинская не готовы к миру", - полагает Боррель.

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"Быть честными означает признать, что экстремизм растет с обеих сторон, - добавил он. - Произвольные атаки и насилие уносят множество жизней израильтян. Насилие со стороны израильских поселенцев на Западном берегу все больше угрожает жизни и средствам к существованию палестинцев, причем почти всегда безнаказанно".

Глава дипломатии ЕС также уточнил, что израильские военные операции часто приводят к гибели палестинских мирных жителей.

По его словам, прекращение конфликта было бы намного лучше для международной безопасности.

"В последние годы международное сообщество потерпело неудачу в своих усилиях по достижению прочного мира между сторонами", - уточнил Боррель, добавив, что для урегулирования ситуации необходимы коллективные усилия со стороны арабских государств, Европы, США и других.

"Хотя мы не можем заставить стороны сесть за стол переговоров, мы можем проложить путь и помочь им подготовиться", - полагает глава дипломатии ЕС. Он напомнил, что в 2013 году сообщество предложило "беспрецедентный пакет экономической, политической поддержки и поддержки в области безопасности", если стороны достигнут мирного соглашения. "Учитывая это, я поручил специальному представителю ЕС Свену Копмансу работать с Еврокомиссией и государствами - членами ЕС над завершением такого предложения, - пояснил Боррель. - Я также попросил его разработать (вместе с нашими партнерами) конкретные предложения для всеобъемлющего регионального процесса по достижению мира как между Израилем и Палестиной, так и между Израилем и всеми его арабскими соседями".

"Необходимо что-то, чтобы остановить нынешний цикл насилия, и мы можем сыграть решающую роль, помогая сторонам обдумать свои варианты, - отметил он. - Чтобы было ясно, я не объявляю о европейской мирной инициативе".

В мире,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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