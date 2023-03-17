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25 минут назад

В США потребовали пресечь сотрудничество Китая с «Росатом»

Алиса Селезнёва

Конгрессмены-республиканцы призвали Вашингтон пресечь сотрудничество между российской госкорпорацией «Росатом» и Китаем, посчитав, что оно является «прямой угрозой безопасности» США. Об этом пишет газета Financial Times.

В США потребовали пресечь сотрудничество Китая с «Росатом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что с сентября по декабрь 2022 года Россия передала Китаю 25 тысяч кг обогащенного урана.

По данным американской разведки, после начала работы реактор CFR-600, расположенный «всего в 220 километрах от северного побережья Тайваня», будет производить плутоний оружейного качества и позволит Китаю увеличить число боеголовок. Опрошенные изданием эксперты отметили, что власти США опасаются новой гонки ядерных вооружений.

При этом конгрессмены Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майкл Тернер в своем письме советнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану потребовали сделать все возможное для прекращения ядерного сотрудничества Москвы и Пекина.

«Мы призывам администрацию рассматривать это сотрудничество как то, чем оно является - прямую угрозу безопасности США и еще большее доказательство того, что Россия и Китай работают в тандеме против США», - подчеркнули в своем письме председатели комитетов палаты представителей.

По мнению американских политиков, Белый дом «должен использовать все имеющиеся у него средства», чтобы ограничить деятельность российского «Росатома», в том числе дополнительные санкции и меры экспортного контроля.

В мире,Майкл Маккол,Майк Роджерс,Майкл Тернер,Росатом,
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