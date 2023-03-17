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46 минут назад

Соперник Эрдогана пообещал строить отношения с РФ с оглядкой на НАТО

Мария Иванова

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу будет строить равноправные отношения с Россией в случае победы на выборах, но с оглядкой на НАТО. Об этом сообщает Politico со ссылкой на его советника Унала Чевикёза.

Советник оппозиционного кандидата отметил, что в отношениях с Москвой Кылычдароглу будет напоминать о членстве Турции в НАТО.

«Отношения Турции и России сейчас довольно асимметричны, поскольку Турция очень сильно зависит от импорта энергоносителей из РФ. Мы просто подчеркнем тот факт, что Турция является членом НАТО, и в наших дискуссиях с Россией мы, безусловно, будем искать равноправные отношения», - заявил Чевикёз.

Оппозиция выбрала единого кандидата на выборах президента Турции

Он добавил, что в случае победы новое правительство будет стремиться «восстановить запятнанную репутацию Турции в области прав человека», чтобы «дать сигнал» европейским странам и разморозить переговоры о вступлении Анкары в ЕС.

Кылычдароглу - единый кандидат от турецкой оппозиции, который будет противостоять на предстоящих выборах президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Выборы состоятся 14 мая 2023 года.

Кылычдароглу ранее заявлял, что Турция должна поддерживать экономические отношения с Россией. Он отмечал, что в трудный для Турции момент Москва предоставила Анкаре необходимые промышленные технологии.

В то же время он говорил, что Турция рискует оказаться в энергетической зависимости от России, особенно после запуска строящейся по российскому проекту АЭС «Аккую».

Также, по его мнению, Турция должна «решительно поддержать Киев», а закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции не нужны, так как «непонятно, против кого их использовать». В то же время он выступал против призыва Украины закрыть проход военным кораблям России через Босфор.

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