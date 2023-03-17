Президент Бразилии посетит Китай

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Китая.

Сообщается, что визит состоится с 26 по 31 марта.

Также стало известно, что председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина 20-22 марта.

В ходе переговоров лидеры России и Китая обсудят вопросы развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, обменяются мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

13 марта Fox News сообщал, что Пекин бросает вызов Соединенным Штатам, наращивая свою экономическую активность в Латинской Америке. Растущее влияние Китая в регионе вызывает все большую обеспокоенность Вашингтона, говорится в публикации. Журналисты отмечают, что незаметная экспансия Китая в Южном полушарии все чаще привлекает внимание представителей Министерства обороны США и законодателей.

14 марта стало известно, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва получил от канцлера Германии Олафа Шольца приглашение посетить Берлин во второй половине 2023 года.