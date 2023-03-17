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33 минуты назад

Президент Бразилии посетит Китай с 26 по 31 марта

Газета.Ruиещё 10

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Китая.

Президент Бразилии посетит Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что визит состоится с 26 по 31 марта.

Также стало известно, что председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина 20-22 марта.

В ходе переговоров лидеры России и Китая обсудят вопросы развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, обменяются мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

13 марта Fox News сообщал, что Пекин бросает вызов Соединенным Штатам, наращивая свою экономическую активность в Латинской Америке. Растущее влияние Китая в регионе вызывает все большую обеспокоенность Вашингтона, говорится в публикации. Журналисты отмечают, что незаметная экспансия Китая в Южном полушарии все чаще привлекает внимание представителей Министерства обороны США и законодателей.

14 марта стало известно, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва получил от канцлера Германии Олафа Шольца приглашение посетить Берлин во второй половине 2023 года.

В январе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать новый международный формат для урегулирования конфликта на Украине.

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