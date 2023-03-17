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54 минуты назад

В Молдавии переименовали государственный язык в румынский

Елена Прошина

В Молдавии на заседании парламента большинством голосов был одобрен законопроект, позволяющий переименовать государственный язык из молдавского в румынский. Об этом сообщает РИА Новости.

В Молдавии переименовали государственный язык в румынский
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам спикера парламента республики Игоря Гросу, проект закона одобрен во втором чтении. За проголосовали 58 депутатов из 101. Парламентарии правящей партии встретили итоги голосования громкими аплодисментами. Однако оппозиция планирует подать протест против этого решения.

Напомним, решение о том, что государственным языком в Молдавии является румынский Конституционный суд республики принял еще в 2013 году при том, что в конституции страны говорится, что государственным языком республики является молдавский.

Суд принял решение о том, что в декларации о независимости Молдавии говорится, что языком является румынский и это превалирует над конституцией. Авторами законопроекта стали депутаты правящей партии «Действие и солидарность». По их мнению, закон направлен на соблюдение решения КС.

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