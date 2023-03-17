Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна выйти из НАТО: по его мнению, альянс во главе с США ведет Европу к мировой войне. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Все больше французов стали уставать от этой гонки навстречу третьей мировой войне», - подчеркнул политики.

По его мнению, если страны продолжат следовать за США и НАТО, они никогда не придут к миру, так как повестка альянса - «очень воинственная» и направлена она против России и Китая.

«Мы хотим, чтобы Франция образумилась и вышла из НАТО. <…> Мы должны прекратить это повестку мировой войны против России и Китая, это совершенное безумие», - подчеркнул Филиппо.

Он добавил, что НАТО необходимо распустить, так как у альянса, который создавался для противостояния СССР, больше нет причин для существования. По мнению политика, НАТО превратилась в «организацию войны».

Ранее Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его «верным песиком» Еврокомиссии и НАТО.