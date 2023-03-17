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1 час назад

Глава французской партии призвал к выходу Парижа из НАТО

Мария Иванова

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна выйти из НАТО: по его мнению, альянс во главе с США ведет Европу к мировой войне. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Все больше французов стали уставать от этой гонки навстречу третьей мировой войне», - подчеркнул политики.

По его мнению, если страны продолжат следовать за США и НАТО, они никогда не придут к миру, так как повестка альянса - «очень воинственная» и направлена она против России и Китая.

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«Мы хотим, чтобы Франция образумилась и вышла из НАТО. <…> Мы должны прекратить это повестку мировой войны против России и Китая, это совершенное безумие», - подчеркнул Филиппо.

Он добавил, что НАТО необходимо распустить, так как у альянса, который создавался для противостояния СССР, больше нет причин для существования. По мнению политика, НАТО превратилась в «организацию войны».

Ранее Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его «верным песиком» Еврокомиссии и НАТО.

Филиппо обратил внимание, что США и Германия «однозначно сказали «нет» в ответ на просьбы Украины отправить истребители. Макрон при этом заявил, что для Франции «нет ничего запретного».

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