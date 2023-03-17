Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал сближение Ирана и Саудовской Аравии изменением стратегического баланса, сообщает газета The Washington Post.
«Китай в последние годы объявил, что ему нужно участвовать в создании миропорядка. Теперь он сделал важный шаг в этом направлении», — заявил Киссинджер, указав, что именно благодаря Китаю стала возможна договоренность о возвращении дипломатических отношений между ранее непримиримыми противниками.
По словам автора материала, колумниста Дэвида Игнейшеса, ситуация на Ближнем Востоке показывает, что США более не являются «незаменимой державой в регионе».
Ранее Иран и Саудовская Аравия договорились не вступать в войну друг с другом и не осуществлять разведывательную деятельность.
В Саудовской Аравии ожидают, что Иран будет выполнять соглашение с Эр-Риядом, которое было достигнуто при посредничестве Китая.