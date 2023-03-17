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52 минуты назад

Киссинджер назвал сближение Ирана и Саудовской Аравии изменением стратегического баланса

Газета.Ru

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал сближение Ирана и Саудовской Аравии изменением стратегического баланса, сообщает газета The Washington Post.

«Китай в последние годы объявил, что ему нужно участвовать в создании миропорядка. Теперь он сделал важный шаг в этом направлении», — заявил Киссинджер, указав, что именно благодаря Китаю стала возможна договоренность о возвращении дипломатических отношений между ранее непримиримыми противниками.

Киссинджер выявил главную ошибку США

По словам автора материала, колумниста Дэвида Игнейшеса, ситуация на Ближнем Востоке показывает, что США более не являются «незаменимой державой в регионе».

Ранее Иран и Саудовская Аравия договорились не вступать в войну друг с другом и не осуществлять разведывательную деятельность.

В Саудовской Аравии ожидают, что Иран будет выполнять соглашение с Эр-Риядом, которое было достигнуто при посредничестве Китая.

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