«Китай в последние годы объявил, что ему нужно участвовать в создании миропорядка. Теперь он сделал важный шаг в этом направлении», — заявил Киссинджер, указав, что именно благодаря Китаю стала возможна договоренность о возвращении дипломатических отношений между ранее непримиримыми противниками.