В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
9 минут назад

Байдена уличили в хвастовстве и лжи о своих достижениях

Lenta.ru

Президент США Джо Байден перепутал сроки вступления в силу закона о минимальном корпоративном налоге и заявил, что он является причиной сокращения дефицита федерального бюджета в 2021 и 2022 годах, передает CNN.

Байдена уличили во лжи
Фото: ТАССТАСС

По словам журналистов, на самом деле этот налог не вступал в силу до начала 2023 года. Телеканал уличил главу государства в хвастовстве и лжи о своих достижениях: Байден неоднократно гордился сокращением дефицита бюджета 2021 и 2022 годах. При этом эксперты считают, что положительные результаты связаны со снижением экстренных расходов на пандемию COVID-19, в то время как инициативы Байдена сказывались на государственных финансах плохо.

«Хотя ожидается, что минимальный корпоративный налог в размере 15 процентов, подписанный Байденом в Законе о снижении инфляции в августе 2022 года, сократит дефицит в 2023 году и далее, налог вступил в силу только 1 января 2023 года», — подчеркнули журналисты.

Ранее Байден перепутал украинцев c иранцами во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий