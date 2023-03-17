По словам журналистов, на самом деле этот налог не вступал в силу до начала 2023 года. Телеканал уличил главу государства в хвастовстве и лжи о своих достижениях: Байден неоднократно гордился сокращением дефицита бюджета 2021 и 2022 годах. При этом эксперты считают, что положительные результаты связаны со снижением экстренных расходов на пандемию COVID-19, в то время как инициативы Байдена сказывались на государственных финансах плохо.