США возобновили полеты беспилотников над Черным морем

США возобновили полеты беспилотных летательных аппаратов над Черным морем после крушения дрона MQ-9 Reaper над Черным морем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

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Отмечается, что полет совершил RQ-4 Global Hawk. Один из чиновников заявил, что этот случай стал первым после 14 марта.

В начале этой недели Пентагон заявил, что российские истребители Су-27 перехватили в небе над акваторией Черного моря американский БПЛА MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт. В результате его пришлось «вынужденно утопить» самим американцам.

По данным Reuters, в Пентагоне неоднократно заявляли, что инцидент с MQ-9 Reaper не помешает США выполнять подобные миссии.