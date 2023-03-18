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41 минуту назад

Reuters: США возобновили полеты беспилотников над Черным морем

Газета.Ruиещё 8

США возобновили полеты беспилотных летательных аппаратов над Черным морем после крушения дрона MQ-9 Reaper над Черным морем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

США возобновили полеты беспилотников над Черным морем
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается, что полет совершил RQ-4 Global Hawk. Один из чиновников заявил, что этот случай стал первым после 14 марта.

В начале этой недели Пентагон заявил, что российские истребители Су-27 перехватили в небе над акваторией Черного моря американский БПЛА MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт. В результате его пришлось «вынужденно утопить» самим американцам.

По данным Reuters, в Пентагоне неоднократно заявляли, что инцидент с MQ-9 Reaper не помешает США выполнять подобные миссии.

Комментируя произошедшее, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что больше нельзя церемониться с США, поскольку «американцы вконец оборзели».

В мире,Черное море,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Пентагон,
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