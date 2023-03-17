Западные СМИ предупредили о последствиях дружбы Путина и Си Цзиньпина

Благодаря дружеским отношениям лидера Китая Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным КНР может поспособствовать эскалации конфликта вокруг Украины, сообщает Time.

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Издание пишет, что Китай заключил историческое перемирие между Саудовской Аравией и Ираном, и задается вопросом: может ли это сделать Украину следующей? Китайский лидер хочет и может играть роль честного посредника, считает директор Китайского института SOAS при Лондонском университете Стив Цанг.

По его словам, у Си Цзиньпина есть особая связь с Россией и с Владимиром Путиным, которой нет у президента Украины Владимира Зеленского. По этому, по словам эксперта, украинскому лидеру будет трудно принять то, что может предложить председатель КНР.