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1 час назад

Западные СМИ предупредили о последствиях дружбы Путина и Си Цзиньпина

Елена Прошина

Благодаря дружеским отношениям лидера Китая Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным КНР может поспособствовать эскалации конфликта вокруг Украины, сообщает Time.

Западные СМИ предупредили о последствиях дружбы Путина и Си Цзиньпина
Фото: ТАССТАСС

Издание пишет, что Китай заключил историческое перемирие между Саудовской Аравией и Ираном, и задается вопросом: может ли это сделать Украину следующей? Китайский лидер хочет и может играть роль честного посредника, считает директор Китайского института SOAS при Лондонском университете Стив Цанг.

По его словам, у Си Цзиньпина есть особая связь с Россией и с Владимиром Путиным, которой нет у президента Украины Владимира Зеленского. По этому, по словам эксперта, украинскому лидеру будет трудно принять то, что может предложить председатель КНР.

Теперь вопрос заключается в том, готов ли Пекин сыграть главную роль в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Си должен провести видеоконференцию с Зеленским — их первый прямой разговор с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию. Ожидается, что беседа состоится после встречи китайского лидера с президентом РФ в Москве. Предполагается, что это произойдет на следующей неделе.

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