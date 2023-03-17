В Турции произошло землетрясение

У побережья Турции зафиксированы новые подземные толчки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Магнитуда землетрясения, которое произошло в 19:59 по времени UTC, составила 4,6. Эпицентр подземных колебаний располагается в 46 километрах к юго-западу от провинции Мерсин.

Сообщений о возможных жертвах и разрушениях от властей пока не поступало.

Разрушительное землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля текущего года. С интервалом в девять часов были зафиксированы толчки магнитудой 7,7 и 7,6. Также от стихии пострадала Сирия. Жертвами землетрясения в Турции стали около 48 тысяч человек.