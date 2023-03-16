Спецслужбы Греции заявили об обнаружении шпионки из России

Национальная служба разведки Греции EYP заявила об обнаружении шпионки из России, которая использовала данные умершей гражданки страны. Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

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Согласно сообщению EYP, некая «Мария Т.» выдавала себя за гречанку и владела магазином товаров для вязания в Афинах. Как утверждают спецслужбы, женщина на самом деле является иностранным агентом под «глубоким прикрытием» по имени Ирина.

Шпиона обнаружили после того, как спецслужбы засекли попытки третьей страны получить доступ к информации об умерших граждан Греции. Как рассказали в EYP, это является международной практикой спецслужб. Благодаря этой информации создаются особые шпионы – «нелегалы». Такие шпионы используют «глубокое прикрытие» с помощью фальсификации документов, созданных на основе информации о реальных умерших. С момента внедрения в другую страну «нелегалы» живут по сфабрикованной «легенде», которая позволяет им выполнять заранее поставленные задачи.

В греческом ведомстве также подчеркнули, что деятельность рассекреченной шпионки могла выходить за рамки Греции, так как она являлась гражданкой Евросоюза. По этой причине противодействие подобным шпионам, по мнению EYP, касается всех стран Запада. Помимо этого, в местных СМИ появилась информация, что с января 2023 года «Мария Т.» находится в России. Однако в российском посольстве заявили, что не обладают какой-либо информацией по этой теме.