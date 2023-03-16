Пентагон: США не просили у РФ извинений в связи с инцидентом с БПЛА

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что США не просили у российской стороны извинений в ситуации с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), упавшим в Черное море. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, мы не просили извинений», — заявил Райдер.

Он подчеркнул, что основная задача Соединенных Штатов заключалась в том, чтобы подчеркнуть ясность заявления в публичном пространстве, что американская сторона продолжит летать и действовать в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом.

Ранее издание ForPost со ссылкой на источник сообщило, что специалисты Министерства обороны Российской Федерации нашли в Черном море упавший американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper в день происшествия 14 марта.