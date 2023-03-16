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21 минуту назад

Пентагон: США не просили у РФ извинений в связи с инцидентом с БПЛА

Газета.Ru

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что США не просили у российской стороны извинений в ситуации с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), упавшим в Черное море. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, мы не просили извинений», — заявил Райдер.

Он подчеркнул, что основная задача Соединенных Штатов заключалась в том, чтобы подчеркнуть ясность заявления в публичном пространстве, что американская сторона продолжит летать и действовать в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом.

Ранее издание ForPost со ссылкой на источник сообщило, что специалисты Министерства обороны Российской Федерации нашли в Черном море упавший американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper в день происшествия 14 марта.

Пентагон опубликовал видео инцидента с Су-27 и дроном США

15 марта Пентагон сообщил, что российские истребители Су-27 перехватили в небе над акваторией Черного моря американский БПЛА MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт. В результате его пришлось «вынужденно утопить» самим американцам.

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