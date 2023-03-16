Алиева обвинили в подрыве мирного процесса между Ереваном и Баку

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкаре на саммите Организации тюркских государств не только подрывает мирный процесс между Ереваном и Баку, но и преследует цель затормозить положительную динамику в отношениях Армении и Турции. Об этом в четверг говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

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"Озвучивание провокационных тезисов [Алиевым] в Анкаре преследует цель не только подорвать текущие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, но и затормозить положительную динамику в процессе армяно-турецких отношений. Все партнеры, заинтересованные в стабильности и мире в регионе, должны немедленно дать оценку подобной политике президента Азербайджана и предпринять активные шаги по устранению нарушений Азербайджаном международного права и исключению применения силы", - отмечается в заявлении МИД Армении.

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Касаясь выступления Алиева в Анкаре, в Ереване назвали "представление суверенной территории Армении под вымышленным названием "Западный Азербайджан" грубым нарушением не только Устава ООН, принципов международного права, добрососедских отношений и сотрудничества между государствами, Алматинской декларации, но и своих собственных обязательств в соответствии с Пражским и Сочинским соглашениями, на которые делается ссылка в этом самом выступлении".

"Азербайджан постоянно препятствует возвращению беженцев и вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах и соседние регионы, одновременно заявляя, что собирается заселить территории, перешедшие под его контроль в результате депортации армян Нагорного Карабаха. Нарушая практически все статьи трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, президент Азербайджана препятствует процессу открытия региональных коммуникаций фиктивными разговорами о коридорах", - говорится в заявлении МИД страны.