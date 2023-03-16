Представители вымышленной страны проникли на два мероприятия ООН

Представители созданного самопровозглашенным божеством из индийского штата Гуджарат Нитиянандой Парамашивамом вымышленного государства Соединенные Штаты Кайласа проникли на два мероприятия в ООН и приняли участие в обсуждении. Об этом сообщает Oddity Central.

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Представительница вымышленной страны Виджайаприя Нитиянанда, называющая себя постоянным послом Соединенных Штатов Кайласа, задала вопросы и высказалась о правах коренных народов и устойчивом развитии на встречах ООН в Женеве. Позже чиновник ООН назвал ее предложения неуместными и не относящимися к сути. В ООН уточнили, что мероприятия, в которых приняла участие представительница Кайласа, были открытыми, поэтому присутствовать на них мог любой желающий.

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Соединенные Штаты Кайласа утверждают, что являются первым суверенным государством для индуистов. Однако никто не знает, где эта страна находится на самом деле. В 2019 году, когда Парамашивам объявил о создании Кайласа в качестве государства. Он заявил, что купил для размещения государства остров у побережья Эквадора, но правительство южноамериканской страны отрицало факт совершения подобной сделки.

Страна названа в честь горы в Гималаях, которая считается домом индуистского бога Шивы. Страна бесплатно обеспечивает своим гражданам основные потребности, такие как пища, жилье и медицинская помощь. Проверить эти заявления на практике невозможно.

Последние четыре года Парамашивам не появлялся на публике. Этот человек, которого последователи знают как «величайшего понтифика индуизма», имеет запутанное прошлое. В 2010 году одна из последовательниц обвинила его в изнасиловании, но он был лишь ненадолго арестован и затем выпущен под залог. Позднее его обвиняли в похищении и незаконном лишении свободы детей в своем ашраме в Гуджарате, Индия, однако за несколько дней до того, как он должен был явиться в суд, Нитиянанда исчез и с тех пор находится в бегах.

Несмотря на это, видео его проповедей регулярно публикуются в соцсетях. Его последователи продвигают идею Кайласа как государства двух миллиардов индуистов, которые стали жертвами преследования, как и его основатель. Гуру и его последователи считают, за последнее десятилетие они стали жертвами преследования. В частности, согласно их заявлениям, в их отношении было совершено 70 покушений на убийство, более 250 сексуальных нападений, 120 сфабрикованных дел, массовая пропаганда ненависти в электронных СМИ. Они считают любую попытку привлечь своего лидера к справедливости нападением на сам индуизм.

В январе Соединенные Штаты Кайласа объявили, что были официально признаны Соединенными Штатами Америки, ссылаясь на соглашение о сотрудничестве с американским городом Ньюарк. Однако недавно это соглашение было аннулировано американскими властями, что свидетельствует о том, что представители вымышленной страны обманули чиновников Ньюарка.