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1 час назад

В США назвали незаконными авиаограничения России над Черным морем

Lenta.ruиещё 3

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США выступают против авиационных ограничений, введенных Россией над Черным морем. Его слова приводит РИА Новости.

В США назвали незаконными авиаограничения России над Черным морем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кирби назвал незаконными авиаограничения России над Черным морем и подчеркнул, что США не намерены их соблюдать.

«Они могут говорить, что хотят… по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», — отметил он.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон продолжит полеты в этом районе.

14 марта западные СМИ опубликовали данные о столкновении американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позже в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США. Вашингтон отказался извиняться за этот инцидент.

В мире,Джон Кирби,Минобороны России,
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