В США назвали незаконными авиаограничения России над Черным морем

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США выступают против авиационных ограничений, введенных Россией над Черным морем. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби назвал незаконными авиаограничения России над Черным морем и подчеркнул, что США не намерены их соблюдать.

«Они могут говорить, что хотят… по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», — отметил он.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон продолжит полеты в этом районе.