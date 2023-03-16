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1 час назад

Politico: китайские компании поставляли винтовки и бронежилеты в Россию

Газета.Ruиещё 2

Китайские компании, в том числе одна связанная с правительством КНР, отправили российским организациям порядка 1 тыс. штурмовых винтовок, а также детали для дронов и бронежилеты, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на торговые и таможенные данные, предоставленные агрегатором ImportGenius.

Politico: китайские компании поставляли винтовки и бронежилеты в РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В публикации отмечается, что поставки осуществлялись в промежутке с июня по декабрь 2022 года.

Издание подчеркивает, что один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков КНР China North Industries Group Corporation Limited в июне прошлого года отправил винтовки CQ-A, созданные по образцу американской M-16, компании «Техкрим». В накладных винтовки были помечены как «гражданские охотничьи ружья». Издание подчеркивает, что CQ-A использует военная полиция Китая, а также вооруженные силы Филиппин, Южного Судана и Парагвая.

По таможенным данным, в конце 2022 года из Китая российские организации также получили 12 партий запасных частей для БПЛА, а также 12 тонн китайских бронежилетов, которые были направлены через Турцию.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не предоставляет оружие ни одной из сторон. По его словам, по украинскому вопросу Пекин всегда делает независимые суждения, которые основываются на обстоятельствах дела. Как отметил дипломат, «между миром и войной» КНР «выбирает мир», а «между диалогом и санкциями» Китай «выбирает диалог».

Шольц предупредил Китай о последствиях поставок оружия России

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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