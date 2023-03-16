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50 минут назад

Макрон решил «перевооружить» французскую дипломатию

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает «перевооружить» французскую дипломатию в соответствии с амбициями страны на сумму 7,9 млрд евро. Причиной тому послужили события на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Макрон заявил о решающих месяцах и годах для Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, эти средства будут выделены МИД Франции в 2024-2027 годах.

«В следующие 4 года персонал министерства иностранных дел будет увеличен на 700 человек, я также решил увеличить его бюджет на 20%, до 7,9 миллиарда евро», - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас на фоне ситуации на Украине для Евросоюза очень важно «сохранять независимою и последовательную дипломатию». Президент добавил, что дипломаты должны служить интересам своей страны и стоять на защите ее приоритетов.

Рейтинг Макрона оказался самым низким за три года

«Ближайшие годы и месяцы будут решающими для Европы и ее стратегической автономии. 2024 год будет решающим. Также без сомнения он станет ключевым годом для конфликта на Украине», - сказал президент Франции.

В мире,Эммануэль Макрон,ЕС,
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