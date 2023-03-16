Пока вы спали: Асад о гиперзвуковых ракетах РФ в Сирии и землетрясение в Тихом океане

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Сильное землетрясение произошло в Тихом океане

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Подземные толчки магнитудой 7.0 зафиксировала у новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане Геологическая служба США. Соответствующая информация размещена на сайте USGS.

Землетрясение произошли в 0:55 по времени UTC (3:55 мск) на глубине 22 км. Эпицентр подземных толчков находился в 983 км от Охонуа в Королевстве Тонга, где живет 1,2 тыс. человек.

Асал заявил о необходимости вооружить российские базы в Сирии современным оружием

Российские военные базы в Сирии должны иметь на вооружении самое совершенное оружие, чтобы эффективно сдерживать возникающие угрозы. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.

Таким образом сирийский лидер ответил на вопрос о возможном размещении в Сирии гиперзвуковых ракет.

«Предполагается, что базы будут для того, чтобы иметь сдерживающий или уравновешивающий эффект, они должны быть вооружены лучшим оружием, это естественно и логично», - пояснил Асад.

В Вашингтоне назвали пуск ракет КНДР «вопиющим нарушением»

Запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты является «вопиющим нарушением» ряда резолюций Совета Безопасности ООН, власти США его «решительно осуждают». Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

В администрации президента США отметили, что командование Вооруженных сил не считает, что пуск является угрозой американским военнослужащим или союзникам в регионе, однако он «усиливает напряженность и угрожает дестабилизацией ситуации».

«Мы призываем все страны осудить эти нарушения, а КНДР прекратить свои дестабилизирующие действия и вступить в диалог», - подчеркивается в заявлении.

Япония превысила потолок цен при покупке российской нефти

Япония в феврале закупила у России нефть по средней цене $68,5 за баррель, что выше потолка цен, установленного Токио совместно с другими странами G7. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты на основе статистики японского Минфина пишет ТАСС.

По данным издания, в феврале Японией было закуплено 37 тыс. килолитров российской нефти (около 232,7 тыс. баррелей) на $15,945 млн. Таким образом, стоимость одного барреля из этой партии составила $68,52, что превышает установленный потолок цен на уровне $60 за баррель.

Главы Генштабов России и США обсудили вопросы безопасности

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в ходе телефонного разговора «обсудили несколько касающихся безопасности вопросов, вызывающих обеспокоенность». Об этом заявил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер, сообщает ТАСС.