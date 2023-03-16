Пока вы спали: Асад о гиперзвуковых ракетах РФ в Сирии и землетрясение в Тихом океане

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Подземные толчки магнитудой 7.0 зафиксировала у новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане Геологическая служба США. Соответствующая информация размещена на сайте USGS.
Землетрясение произошли в 0:55 по времени UTC (3:55 мск) на глубине 22 км. Эпицентр подземных толчков находился в 983 км от Охонуа в Королевстве Тонга, где живет 1,2 тыс. человек.
Российские военные базы в Сирии должны иметь на вооружении самое совершенное оружие, чтобы эффективно сдерживать возникающие угрозы. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.
Таким образом сирийский лидер ответил на вопрос о возможном размещении в Сирии гиперзвуковых ракет.
«Предполагается, что базы будут для того, чтобы иметь сдерживающий или уравновешивающий эффект, они должны быть вооружены лучшим оружием, это естественно и логично», - пояснил Асад.
Запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты является «вопиющим нарушением» ряда резолюций Совета Безопасности ООН, власти США его «решительно осуждают». Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.
В администрации президента США отметили, что командование Вооруженных сил не считает, что пуск является угрозой американским военнослужащим или союзникам в регионе, однако он «усиливает напряженность и угрожает дестабилизацией ситуации».
«Мы призываем все страны осудить эти нарушения, а КНДР прекратить свои дестабилизирующие действия и вступить в диалог», - подчеркивается в заявлении.
Япония в феврале закупила у России нефть по средней цене $68,5 за баррель, что выше потолка цен, установленного Токио совместно с другими странами G7. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты на основе статистики японского Минфина пишет ТАСС.
По данным издания, в феврале Японией было закуплено 37 тыс. килолитров российской нефти (около 232,7 тыс. баррелей) на $15,945 млн. Таким образом, стоимость одного барреля из этой партии составила $68,52, что превышает установленный потолок цен на уровне $60 за баррель.
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в ходе телефонного разговора «обсудили несколько касающихся безопасности вопросов, вызывающих обеспокоенность». Об этом заявил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер, сообщает ТАСС.
При этом он подчеркнул, что «в соответствии со сложившейся практикой» никаких подробностей разговора приведено не будет.