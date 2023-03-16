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1 час назад

В Гонконге поблагодарили Пекин за помощь в борьбе с вмешательством извне

Газета.Ruиещё 1

Глава администрации Гонконга Джон Ли (Ли Цзячао) поблагодарил Министерство иностранных дел (МИД) Китая за помощь в борьбе с внешним вмешательством. Об этом сообщает РИА Новости.

В Гонконге поблагодарили Пекин за помощь в борьбе с вмешательством извне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ситуацию с ролью Пекина Джон Ли охарактеризовал во время встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

«Благодарю министерство иностранных дел за многолетнюю поддержку специального административного района Гонконг, особенно в деле борьбы с вмешательством и защиты принципа «одна страна - две системы», — пояснил Джон Ли.

Как уточняется, в администрации Гонконга планируют дальше поддерживать китайский МИД по вопросам с внешней политикой.

При этом Цинь Ган заверил его, что МИД продолжит поддерживать Гонконг во внешнеполитической работе.

Ранее стало известно, что власти Гонконга раздут 500 тыс. авиабилетов, чтобы привлечь туристов со всего мира. Директор аэропорта Гонконга, сказал, что ожидает, что в город благодаря программе приедут более 1,5 млн туристов.

В мире,Цинь Ган,Джон Ли,
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