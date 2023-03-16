В Гонконге поблагодарили Пекин за помощь в борьбе с вмешательством извне

Глава администрации Гонконга Джон Ли (Ли Цзячао) поблагодарил Министерство иностранных дел (МИД) Китая за помощь в борьбе с внешним вмешательством. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ситуацию с ролью Пекина Джон Ли охарактеризовал во время встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

«Благодарю министерство иностранных дел за многолетнюю поддержку специального административного района Гонконг, особенно в деле борьбы с вмешательством и защиты принципа «одна страна - две системы», — пояснил Джон Ли.

Как уточняется, в администрации Гонконга планируют дальше поддерживать китайский МИД по вопросам с внешней политикой.

При этом Цинь Ган заверил его, что МИД продолжит поддерживать Гонконг во внешнеполитической работе.