Финляндию удивил запрос Украины о передаче поездов Allegro

Запрос Украины, касающийся передачи ей поездов Allegro, которые курсируют между Хельсинки и Санкт-Петербургом, поставил в тупик финские власти. Об этом сообщает издание Demokraatti.

Уточняется, что финская железнодорожная государственная компания VR получила запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов Allegro.

«Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии», — следует из статьи.

При этом подчеркивается, что на письменный ответ украинских чиновников финскому государству надо будет дать ответ в связи с серьезностью документа.

Запрос, как заметили в СМИ, был «тщательно продуманным стратегическим ходом» Киева.

«Мол, пусть финны покажут, как они умеют импровизировать!» — добавили авторы.

Поезда являются собственностью Финляндии только наполовину, так как принадлежат компании «Карельские поезда». Организация основана РЖД и финской железнодорожной компанией VR. Для подобной передачи состав потребуется от российской стороны.