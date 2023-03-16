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49 минут назад

Demokraatti: правительство Финляндии удивилось запросу Украины о передаче поездов Allegro

Газета.Ruиещё 2

Запрос Украины, касающийся передачи ей поездов Allegro, которые курсируют между Хельсинки и Санкт-Петербургом, поставил в тупик финские власти. Об этом сообщает издание Demokraatti.

Финляндию удивил запрос Украины о передаче поездов Allegro
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что финская железнодорожная государственная компания VR получила запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов Allegro.

«Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии», — следует из статьи.

При этом подчеркивается, что на письменный ответ украинских чиновников финскому государству надо будет дать ответ в связи с серьезностью документа.

Запрос, как заметили в СМИ, был «тщательно продуманным стратегическим ходом» Киева.

«Мол, пусть финны покажут, как они умеют импровизировать!» — добавили авторы.

Поезда являются собственностью Финляндии только наполовину, так как принадлежат компании «Карельские поезда». Организация основана РЖД и финской железнодорожной компанией VR. Для подобной передачи состав потребуется от российской стороны.

Ранее стало известно, что на Украине в результате дефицита электричества поезда переведут на тепловозную тягу.

В мире,Укрзализныця,РЖД,
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