Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ

Вашингтон считает, что приостановка Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) «юридически некорректна». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

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Как говорится в документе, Москва все еще связана обязательствами в рамках договора, так как приостановка ее участия проведена юридически неверно.

Вашингтон выразил готовность обсудить с Москвой волнующие ее темы в рамках договора, подчеркнув, что никаких препятствий для этого нет.

«У российских инспекторов есть необходимые визы… Нет таких санкций, которые помешали бы России полностью пользоваться правами на инспекции», — подчеркнули в Государственном департаменте США.