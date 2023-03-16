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42 минуты назад

Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ

Елена Прошина

Вашингтон считает, что приостановка Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) «юридически некорректна». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в документе, Москва все еще связана обязательствами в рамках договора, так как приостановка ее участия проведена юридически неверно.

Вашингтон выразил готовность обсудить с Москвой волнующие ее темы в рамках договора, подчеркнув, что никаких препятствий для этого нет.

«У российских инспекторов есть необходимые визы… Нет таких санкций, которые помешали бы России полностью пользоваться правами на инспекции», — подчеркнули в Государственном департаменте США.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия РФ в ДСНВ. При этом он заверил, что Россия не выходит из соглашения. Для возврата к обсуждению договора Путин считает нужным разобраться в намерениях таких стран, как Франция и Великобритания, учесть всех их стратегические арсеналы. Таким образом можно будет верно рассчитать совокупный ударный потенциал НАТО, пояснил президент.

В мире,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,НАТО,Госдеп США,
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