Меркель решила сэкономить на билетах в отпуск

По данным немецкого издания, бывшего канцлера сопроводили на рейс несколько человек, которые, по всей видимости, были сотрудниками службы безопасности. Кроме того, ее первой пустили на посадку. В Bild напомнили, что Меркель, несмотря на выход на пенсию, по-прежнему имеет право на охрану за счет государства. Однако чаще всего свои по поездки она предпочитает оплачивать сама. Размер пенсии бывшего канцлера составляет около €15 тысяч.