В Литве одобрили запрет на покупку россиянами недвижимости в стране

Власти Литвы одобрили идею запретить россиянам покупать в стране недвижимость, под ограничения попадут и физические, и юридические лица, заявили в парламентском комитете.

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В 2022 году граждане России купили 699 домов и квартир в стране, сообщает Telegram-канал RT.

Власти Литвы посчитали, что рост сделок может отразиться на национальной безопасности республики.