В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

В Молдавии задержали транспорт со следующими на протесты в Кишинев людьми

ТАССиещё 1

Полиция Молдавии задерживает сторонников оппозиции, направляющихся в четверг на автотранспорте в Кишинев для участия в акции протеста. Об этом сообщила пресс-служба партии "Шор".

"Сотни автобусов и микроавтобусов, полных людьми, желающих принять участие в митинге, были остановлены полицией", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов мотивировали свои действия различными нарушениями со стороны транспортных компаний.

Президент Молдавии Майя Санду на прошлой неделе предупредила о возможных беспорядках в ходе предстоящих акций протеста в Кишиневе, выразив уверенность, что полиция обеспечит общественный порядок. Она также обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Такое требование было выдвинуто после того, как некоторые акции протеста были разогнаны полицией, арестованы десятки оппозиционных активистов, заведены уголовные дела на руководителей оппозиционных Партии социалистов и партии "Шор", отозваны лицензии у шести крупнейших телеканалов, которые предоставляли слово оппозиции.

В Молдавии с 2022 года проходят массовые протесты, участники которых требуют отставки Санду и правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила 30% по итогам 2022 года. А также критикуют за конфронтацию с Россией и милитаризацию. В феврале на фоне этих демонстраций в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица.

В мире,Видео,Майя Санду,Наталья Гаврилица,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий