Полиция Молдавии задерживает сторонников оппозиции, направляющихся в четверг на автотранспорте в Кишинев для участия в акции протеста. Об этом сообщила пресс-служба партии "Шор".

"Сотни автобусов и микроавтобусов, полных людьми, желающих принять участие в митинге, были остановлены полицией", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов мотивировали свои действия различными нарушениями со стороны транспортных компаний.

Президент Молдавии Майя Санду на прошлой неделе предупредила о возможных беспорядках в ходе предстоящих акций протеста в Кишиневе, выразив уверенность, что полиция обеспечит общественный порядок. Она также обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Такое требование было выдвинуто после того, как некоторые акции протеста были разогнаны полицией, арестованы десятки оппозиционных активистов, заведены уголовные дела на руководителей оппозиционных Партии социалистов и партии "Шор", отозваны лицензии у шести крупнейших телеканалов, которые предоставляли слово оппозиции.