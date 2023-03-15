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51 минуту назад

Зеленский уволил глав трех регионов

News.ru

Украинский президент Владимир Зеленский уволил глав трех регионов, соответствующий указ появился на сайте президента. В отставку отправлены главы Одесской области Маским Марченко, Хмельницкой области Сергей Гамалий и Луганской области Сергей Гайдай.

Зеленский уволил глав трех регионов
Фото: president.govpresident.gov

Указами президента уволены со своих постов главы Луганской, Хмельницкой и Одесских областей, — говорится в сообщении.

6 марта Зеленский подписал ряд указов, освобождающих от должности часть сотрудников службы безопасности. Также глава государства произвел несколько назначений.

Зеленский уволил ряд высокопоставленных сотрудников СБУ

Были уволены заместитель руководителя СБУ Александр Якушев, начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, его коллега в Запорожской области Борис Безрукий, руководитель департамента охраны гостайны и лицензирования Игорь Носко, руководитель департамента хозобеспечения Александр Провоторов.

Также известно, что новым начальником управления СБУ в Сумской области стал Олег Красношапка, а на должность начальника департамента охраны гостайны и лицензирования был назначен Олег Храмов.

Ранее Зеленский освободил от должности заместителя командующего Национальной гвардией страны Руслана Дзюбу. Он отвечал за тыловое обеспечение и логистику.

В мире,Сергей Гамалий,Сергей Гайдай,Александр Провоторов,Владимир Зеленский,Александр Якушев,СБУ,
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