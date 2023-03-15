Украинский президент Владимир Зеленский уволил глав трех регионов, соответствующий указ появился на сайте президента. В отставку отправлены главы Одесской области Маским Марченко, Хмельницкой области Сергей Гамалий и Луганской области Сергей Гайдай.

Фото: president.gov president.gov

Указами президента уволены со своих постов главы Луганской, Хмельницкой и Одесских областей, — говорится в сообщении.

6 марта Зеленский подписал ряд указов, освобождающих от должности часть сотрудников службы безопасности. Также глава государства произвел несколько назначений.

Были уволены заместитель руководителя СБУ Александр Якушев, начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, его коллега в Запорожской области Борис Безрукий, руководитель департамента охраны гостайны и лицензирования Игорь Носко, руководитель департамента хозобеспечения Александр Провоторов.

Также известно, что новым начальником управления СБУ в Сумской области стал Олег Красношапка, а на должность начальника департамента охраны гостайны и лицензирования был назначен Олег Храмов.