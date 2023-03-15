В Польше сообщили о раскрытии «российской шпионской сети»

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши якобы выявили и задержали шесть российских шпионов, которые, как утверждается, занимались в республике диверсионной деятельностью. Об этом сообщает в среду радиостанция RMF .

По ее утверждению, задержание было произведено в связи с выявлением на важных железнодорожных трассах и узлах скрытых камер, которые записывали движение на путях и передавали происходящее через интернет. Речь идет в основном о путях в Подкарпатском воеводстве Польши в районе аэропорта Ясенка - главном пункте переброски западного вооружения на Украину.