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26 минут назад

СМИ сообщили, что польские службы якобы раскрыли российскую шпионскую сеть

ТАССиещё 1

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши якобы выявили и задержали шесть российских шпионов, которые, как утверждается, занимались в республике диверсионной деятельностью. Об этом сообщает в среду радиостанция RMF.

В Польше сообщили о раскрытии «российской шпионской сети»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее утверждению, задержание было произведено в связи с выявлением на важных железнодорожных трассах и узлах скрытых камер, которые записывали движение на путях и передавали происходящее через интернет. Речь идет в основном о путях в Подкарпатском воеводстве Польши в районе аэропорта Ясенка - главном пункте переброски западного вооружения на Украину.

В связи с этой операцией польские службы и полиция были переведены в режим повышенной готовности. Особое внимание уделяется охране стратегически важных объектов.

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