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43 минуты назад

Депутата парламента Японии впервые в истории уволили за прогулы

Газета.Ru

Японского сенатора Ёсикадзу Хигаситани лишили мандата за то, что он ни разу не появился на заседаниях с момента своего избрания. Это первый случай лишения мандата за прогулы в японской истории, сообщает Kyodo.

Депутата парламента Японии впервые в истории уволили за прогулы
Фото: Ch.4911/YouTubeCh.4911/YouTube

Блогер Ёсикадзу Хигаситани, ведущий канал на YouTube под псевдонимом GaaSyy, представлял малую партию, название которой переводится как "Партия девушек-политиков 48". Когда в парламенте потребовали от него извинений за отсутствие на заседаниях, политик прислал их в видеоформате, и они не были приняты. За исключение депутата проголосовали 235 из 236 присутствующих на заседании 15 марта сенаторов.

Блогер стал первым депутатом парламента Японии, лишившимся мандата, с 1951 года. С момента избрания мужчина получил $140 тыс. за "работу" депутатом.

Мужчина проживает в Дубае и не посещает Японию, чтобы избежать ареста по подозрению в мошенничестве. В декабре его обвинили в том, что он взял с нескольких человек плату за встречу с K-POP-группой BTS, однако не провел ее и присвоил деньги. Позднее полиция попросила политика прийти на допрос по подозрению в клевете и вымогательстве. Мужчина заявил о готовности приехать на родину для дачи показаний в марте, но затем передумал и вместо этого поехал в Турцию.

Ранее российскую судью Елену Хахалеву лишили полномочий за 128 прогулов.

В мире,Елена Хахалева,
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