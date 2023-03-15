Асад заявил, что его визит в Москву откроет новый этап в отношениях с Россией

В среду, 15 марта, в Кремле прошли переговоры президентов России и Сирии. Это первый визит Башара Асада после начала спецоперации на Украине, и сирийский лидер сразу же подтвердил поддержку России в борьбе со "старыми и новыми нацистами". А Владимир Путин отметил существенные результаты в борьбе с терроризмом в Сирии.

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Беседа двух лидеров началась с участием делегаций двух стран, а потом продолжилась в рамках рабочего завтрака в формате тет-а-тет. В переговорах с российской стороны принимали участие глава минобороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Путин отметил, что отношения двух стран развиваются в разных сферах, а сами главы государств находятся в постоянном контакте.

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"Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских Вооруженных сил, в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом. Это дает возможность стабилизировать социально-экономическую, внутриполитическую ситуацию", - сказал президент РФ. Отношения двух стран развиваются и в экономической сфере. "За прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота", - сообщил Путин.

В свою очередь Асад подтвердил, что встречи на различных уровнях между РФ и Сирией не прекращаются.

"Разные перемены, которые происходят на международной арене, вынуждают нас все чаще и чаще встречаться, чтобы понять, по какой рамке будем двигаться дальше", - сказал он.

По его словам, этот визит даст старт новому этапу отношений двух стран.

"Я очень доволен результатами встречи разных наших министерств на протяжении прошедших трех дней, я их оцениваю как лучшие встречи, которые происходили за прошедшие года. И, я думаю, результаты, которых обе стороны достигли на этот раз, помогут в поддержке наших финансовых и экономических отношений, реализовать больше на практике, а не на уровне лозунгов", - рассказал Асад.

В Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом

Президент Сирии также выразил поддержку Москве в спецоперации на Украине.

"Сейчас я хочу повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов. Я говорю "старые" и "новые нацисты", потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, (так) сейчас он стал их поддерживать, в нынешнее время", - сказал он.

Асад добавил, что ситуация в мире нуждается в стабилизации.

"Мы поддерживаем спецоперацию не из-за того, что наши страны дружат. Наша позиция исходит из того, что мир сейчас действительно нуждается в стабилизации, иначе он придет к краху", - пояснил он.

Отдельно президент Сирии поблагодарил российские власти за помощь, оказанную в рамках ликвидации последствий недавних землетрясений в арабской республике.

"Благодаря их участию удалось существенно сократить число жертв и масштабы ущерба", - сказал он.

Путин в свою очередь выразил сожаление в связи с тем, что сирийский народ столкнулся с такой катастрофой.

"Это, конечно, усугубляет ситуацию. Но мы, как настоящие друзья, пытаемся вас поддержать", - сказал он, обращаясь к своему коллеге.

Российский лидер напомнил, что после случившейся катастрофы на территории Сирии работали подразделения по линии МЧС РФ. Он добавил, что представители ВС РФ, находящиеся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями стихии.