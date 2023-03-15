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52 минуты назад

На Западе испугались председательства России в Совбезе ООН

Lenta.ru

Уже в апреле Россия займет пост председателя Совета Безопасности ООН, в связи с чем на Западе возникают опасения, что это может нанести большой потенциальный ущерб. Об этом пишет газета The Time.

На Западе испугались председательства России в Совбезе ООН
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

«Сомнительные правовые основания для членства России, в сочетании с ее ограниченной политической, дипломатической и экономической мощью, вызывают вопросы о ее месте в Совете Безопасности», — отмечается в материале.

В последний раз Россия занимала этот пост в феврале 2022 года. В материале утверждают, что тогда Москва «использовала Совбез для препятствования международной поддержке Украины». В связи с этим сейчас в ООН предлагают изменить принцип, по которому страны занимают пост председателя Совбеза.

Во-первых, ООН предлагают сослаться на свой устав и просто запретить России занимать этот пост. Во-вторых, Москву могут и вовсе исключить из Совбеза и Генеральной Ассамблеи, возможно, претендуя на статус наблюдателя без права голоса. Наконец, странам предлагают настоять на том, чтобы Россия просто подала заявку на членство в организации, а ее уже будут рассматривать все страны-участницы.

С 1 апреля этого года председательство в ООН будет передано России. Это уже третий раз, когда она получает эту возможность.

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