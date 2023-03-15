Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией и Украиной о продлении зерновой сделки на 120 дней. Об этом сообщает TRT Haber.

Министр подчеркнул, что в рамках зерновой сделки было поставлено более чем 24 миллионов тонн зерна и других продуктов питания.

Это внесло значительный вклад как в региональные, так и в мировые поставки и формирование цен, поэтому важно, чтобы соглашение было продлено на 120 дней вместо двух месяцев, сказал Акар.

«Решать будут Россия и Украина. ООН думает так же, как и мы. Надеюсь, положительного решения удастся добиться в ближайшие дни», - заключил он.

В июле 2022 года Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Москва, среди прочего, получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В конце октября после атаки украинских дронов на российские корабли в Севастополе РФ приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней, урегулировать ситуацию помогала Анкара.