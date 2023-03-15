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53 минуты назад

В Турции рассказали о попытках продлить зерновую сделку на 120 дней

Мария Иванова

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией и Украиной о продлении зерновой сделки на 120 дней. Об этом сообщает TRT Haber.

Министр подчеркнул, что в рамках зерновой сделки было поставлено более чем 24 миллионов тонн зерна и других продуктов питания.

Это внесло значительный вклад как в региональные, так и в мировые поставки и формирование цен, поэтому важно, чтобы соглашение было продлено на 120 дней вместо двух месяцев, сказал Акар.

«Решать будут Россия и Украина. ООН думает так же, как и мы. Надеюсь, положительного решения удастся добиться в ближайшие дни», - заключил он.

В июле 2022 года Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Москва, среди прочего, получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В конце октября после атаки украинских дронов на российские корабли в Севастополе РФ приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней, урегулировать ситуацию помогала Анкара.

В марте 2023 года Россия сообщила о продлении сделки на 60 дней вместо 120. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сама по себе готовность к продлению сделки уже «жест доброй воли» со стороны России, так как российские условия не выполняются.

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